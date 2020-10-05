Ереван напоминает о предупреждениях Карабаха про удары по Азербайджану
5 октября 2020 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении напоминает о предупреждениях президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араика Арутюняна Азербайджану об ударах по военным объектам, расположенным в азербайджанских городах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
Официальный Степанакерт ранее призвал мирных жителей азербайджанских городов, в которых находятся военные объекты, немедленно покинуть свои дома во избежание возможных жертв. 4 октября, после аналогичного заявления, армия НКР нанесла удар по аэродрому в Гяндже.
«Военно-политическое руководство Азербайджана громко кричит о гражданских объектах, чтобы скрыть собственный вандализм. Через шесть дней после ракетного обстрела вами Степанакерта, Мартакерта, Мартуни, Гадрута и других населенных пунктов президент Арцаха четко заявил, что мы будем поражать военные цели, которые могут находиться рядом с гражданскими объектами», - заявил Ованнисян, обращаясь к властям Азербайджана.
«Но вы и на своих жителей плевать хотели. И все это вы очевидным образом делаете для того, чтобы подготовить почву для провокаций», - добавил он.
Официальный Ереван ранее сообщил, что распространяя лживую информацию, Азербайджан готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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