Армянская сторона сообщила о еще 21 потере
5 октября 2020 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовала имена еще 21 армянского военнослужащего, погибшего при отражении агрессии ВС Азербайджана против Карабаха.
Бурнусузян Валентин Шаваршевич, 1985 г.р.
Матевосян Эдгар Артурович, 1984 г.р.
Ванесян Гарик Мишаевич, 1975 г.р.
Давидян Артур Борисович, 1989 г.р.
Торосян Ованес Юрьевич, 2002 г.р.
Карапетян Армен Эдикович, 2001 г.р.
Петросян Эрик Левонович, 2001 г.р.
Малхасян Рудик Аркадьевич, 1976 г.р.
Осипян Александр Владиславович, 1985 г.р.
Даштоян Липарит Ашотович, 1997 г.р.
Ованнисян Сасун Самвелович, 1977 г.р.
Ханян Нубар Андраникович, 1998 г.р.
Мартиросян Геворк Кароевич, 1996 г.р.
Арутюнян Артавазд Вартанович, 1997 г.р.
Арутюнян Манвел Суренович, 1991 г.р.
Погосян Геворк Овикович, 1997 г.р.
Саркисян Петр Вараздатович, 1990 г.р.
Овсепян Эрик Виленович, 2001 г.р.
Егиазарян Айк Артикович, 2000 г.р.
Мартиросян Эмиль Суренович, 2001 г.р.
Саркисян Саркис Арменович, 2001 г.р.
Число потерь с армянской стороны с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта достигло 219 человек.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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