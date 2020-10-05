Азербайджан бомбит школы и детсады в Карабахе (видео, фото)

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана продолжают наносить тажелые удары по гражданской инфраструктуре в столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерте.

Противник не обходит стороной даже школы и детские сады. Удары по городам Карабаха ведутся с самого начала военных действий. Чаще всего ударам подвергаются Степанакерт, Шуши, Мартакерт, Мартуни и Гадрут.

Обстрел ведется из тяжелой военной техники.

В результате азербайджанского обстрела пострадали школы, детсады, жилые дома и другие гражданские инфраструктуры в городах Карабаха. Есть раненые и жертвы среди мирного населения.

С начала эскалации ВС Азербайджана нарушают гуманитарное право и применяют запрещенные кассетные боеприпасы против мирного населения Республики Арцах.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории.

В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.