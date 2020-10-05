Пашинян призывает демобилизовавшихся год назад в добровольцы: Если не победа - то геноцид
5 октября 2020 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря у крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта и азербайджано-турецкой агрессии против Армении и Карабаха, отметил, что если армянский народ не встанет на ноги, то случится еще один геноцид.
Он призвал демобилизованных за последний год мужчин явиться в военные комиссариаты. Пашинян отметил, что по закону демобилизованные в течение первого года после окончания службы не могут быть призваны, однако несмотря на это премьер призвал их явиться по собственной инициативе и записаться в ряды добровольцев.
«Сегодня вы необходимы родине. Это не просто вопрос Карабаха, это политика продолжения Геноцида армян. И мы должны защитить свой народ от геноцида. Если мы не встанем на ноги, все будем подвергнуты геноциду», - добавил премьер.
Он отметил, что на некоторых участках линии сопрокосновения идут тяжелые бои, на некоторых - Армия обороны Арцаха держит ситуацию под контролем. Пашинян подчеркнул, что не скрывает от народа истинное положение дел.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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