Армянская сторона уничтожила танк и 2 БМП Азербайджана
5 октября 2020 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 5 октября в ходе крупномасштабных военных действий в южном направлении зоны карабахского конфликта поразила один танк и два БМП ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны НКР.
«На тех участках линии соприкосновения, где ведутся активные боевые действия, мы постоянно получаем от командиров информацию о том, что противник несет большие потери живой силы и военной техники», - заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
По его словам, Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленную перед собой задачу.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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