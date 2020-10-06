Ночь на границе в Карабахе прошла относительно спокойно

PanARMENIAN.Net - После многочисленных призывов мирового сообщества о прекращении боевых действий, ночь на 6 октября на границе в Карабахе прошла относительно спокойно.

Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Ответственность за дальнейшее обострение ситуации будет лежать на военно-политическом руководстве Азербайджана», - отметила она.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.