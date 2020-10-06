Мишустин прилетит в Армению с запланированным визитом
6 октября 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 октября премьер-министр России Михаил МИшустин посетит Армению с целью участия в работах межправительственной комиссии ЕАЭС.
Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Он отметил, что встреча давно спланирована.
Работы комиссии начнутся с 9 октября.
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