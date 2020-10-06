Асад: Конфликт в Карабахе начал Эрдоган

Асад: Конфликт в Карабахе начал Эрдоган
6 октября 2020 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана зачинщиком нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Асад винтервью РИА Новости.

Он также подтвердил использование сирийских наемников азербайджанской стороной в Карабахе.

«То, что она использует те же методы в (что в Сирии и Ливии – ред.) в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», - сказал Асад.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Переброску боевиков признал также МИД РФ.

 Самое значимое
FT: Курс прививок против коронавируса от Moderna обойдется в $50-60FT: Курс прививок против коронавируса от Moderna обойдется в $50-60
Такая цена может быть установлена для рынков США и других стран с высоким уровнем дохода жителей
Вакцина от коронавируса Минобороны РФ готоваВакцина от коронавируса Минобороны РФ готова
У всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу
Азербайджанские генерал-майор и полковник убиты ударом армянской стороныАзербайджанские генерал-майор и полковник убиты ударом армянской стороны
Днем 14 июля Азербайджан нанес удар беспилотником по гражданской инфраструктуре армянского города Берд
Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощенВъезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Дворец сына главы САР на Рублевке продают за $80 млн: Это самый дорогой дом в РФ
Брейвик после 9 лет в тюрьме подал прошение о досрочном освобождении
Мощный ураган обрушился на Грецию:
Новый водородный грузовик Mercedes-Benz сможет проехать 1000 км без дозаправки
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня Об этом говорится в заявлении МИД Армении
Торосян: Мало случаев, когда личность раненого солдата неизвестна По словам министра, практически все солдаты имеют возможность связаться с родителями и сообщить о своем состоянии.
Мишустин прилетит в Армению с запланированным визитом Визит давно спланирован
Минздрав: Из-за огня противника в Арцахе врачи иногда не могут прийти на помощь Ракеты падали близко к больнице