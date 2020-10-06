Асад: Конфликт в Карабахе начал Эрдоган

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана зачинщиком нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Асад винтервью РИА Новости.

Он также подтвердил использование сирийских наемников азербайджанской стороной в Карабахе.

«То, что она использует те же методы в (что в Сирии и Ливии – ред.) в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», - сказал Асад.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Переброску боевиков признал также МИД РФ.