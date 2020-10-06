ОДКБ переносит запланированные в Армении учения
6 октября 2020 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Запланированные на конец октября в Армении учения ОДКБ перенесены на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет Sputnik Армения.
«Сейчас обсуждается вопрос с государствами-членами ОДКБ о месте и сроках проведения данных учений», - сообщил Зайнетдинов.
Командно-штабные учения ОДКБ «Поиск -2020» и «Взаимодействие-2020» должны были пройти в Армении с 23 по 30 октября, на полигоне «Баграмян».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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