Ситуация в Карабахе стабильно напряженная, у армянских сил есть позиционные успехи

PanARMENIAN.Net - Ситуация в зоне карабахского конфликта продолжает оставаться стабильно напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ваграм Погосян.

«Армия обороны во всех направлениях наносит новые потери террористическим войскам противника. У нас есть определенные позиционные успехи», - подчеркнул он.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.