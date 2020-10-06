Глава СВР России заявил о террористах «Джебхат ан-Нусра» и других организаций в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обеспокоен возможностью превращения Закавказья в плацдарм для членов террористических организаций в условиях вооруженного конфликта в Карабахе.

«Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», - подчеркнул Нарышкин, пишет ТАСС.

«Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», - подчеркнул он.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности «Джебхат ан-Нусра» (ранее была филиалом Аль-Каиды в Сирии - ред.), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок», - заявил глава СВР.

Он подчеркнул, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. О переброшенных Турцией в Азербайджан наемниках с самого начала военных действий заявляла и армянская сторона.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.