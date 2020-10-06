Минобороны Азербайджана: Мы продолжим наступление на Карабах

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить наступление на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта «до полного уничтожения сил противника». Об этом он заявил 6 октября в ходе специального служебного совещания.

Отмечается, что в ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой наступательной операции и «дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

«Гасанов приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Незадолго до заявления Гасанова Ереван подтвердил готовность к перемирию, к кторому призывали главы МИД МГ ОБСЕ.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.