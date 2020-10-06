Азербайджан предпринял масштабную атаку на юге Карабаха

PanARMENIAN.Net - Примерно в полдень 6 октября вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения карабахскох и азербайджанских сил. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она отметила, что ВС Азербайджана задействовали резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию.

«Противник игнорирует также безопасность территории Исламской Республики Иран», - отметила Степанян.

Она добавила, что Армния обороны Арцаха методично и непрерывно уничтожает многочисленные силы врага.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.