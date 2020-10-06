Пашинян отправился в Карабах и провел совещание с президентом НКР

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), где провел консультации с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян доложил руководству двух армянских республик об оперативной обстановке на передовой, а также о достойной контратаке на развязанные противником боевые действия и предстоящих шагах ВС.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.