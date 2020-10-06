МИД Армении: После заявления МИД стран Минской группы Азербайджан вывел на поле боя резервные силы

PanARMENIAN.Net - 6 октября около полудня Вооруженные силы Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Это действие происходит в ходе визита министра иностранных дел Турции в Баку и через несколько часов после заявления министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Армия обороны Арцаха приняла все необходимые меры для отражения атаки.

В МИД подчеркивают, что всю ответственность за последствия будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.