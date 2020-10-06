Азербайджан вновь начал ракетный обстрел столицы Карабаха
6 октября 2020 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь начали ракетный обстрел столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По словам пресс-секретаря президента Арцаха Ваграма Погосяна, в результате мощных атак Армии обороны НКР противник несет значительные потери в живой силе и технике.
«Широкомасштабная атака на южную часть линии фронта - последние тщетные попытки добиться какого-либо результата», - отметил Погосян.
Азербайджан с начала военных действий применяет против гражданского населения Арцаха запрещенные международными инстанциями кассетные снаряды, которые еще долгое время могут представлять угрозу мирному населению. Армянская сторона опубликовала многочисленные фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о применении запрещенного вооружения.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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