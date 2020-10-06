Азербайджан из «Смерчей» обстрелял офис МККК в Степанакерте (видео)
6 октября 2020 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана ведут обстрел столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) из РЗСО «Смерч».
Как сообщил Информационный штаб Арцаха, рядом с офисом Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Степанакерте разорвалось несколько снарядов от РСЗО «Смерч».
По словам пресс-секретаря президента Арцаха Ваграма Погосяна, за обстрелом Степанакерта может последовать взвешенный ответ Армии обороны НКР, и это всего лишь вопрос нескольких минут.
«Но то, что противник, снова нанося удары по мирному населению, дает понять, что на линии фронта не имеет никаких успехов, это определенно доказанный факт», - отметил Погосян.
Азербайджан с начала военных действий применяет против гражданского населения Арцаха запрещенные международными инстанциями кассетные снаряды, которые еще долгое время могут представлять угрозу мирному населению. Армянская сторона опубликовала многочисленные фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о применении запрещенного вооружения.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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