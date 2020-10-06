Степанакерт исключает обстрел со стороны Армии обороны НКР мирных жителей Азербайджана
6 октября 2020 - 19:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) исключают возможность обстрела со стороны армянских сил мирных граждан Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
«Это исключено по той простой причине, что мы не турки, но умеем громить террористическую армию», - подчеркнул Погосян.
«Ну а те ракетные удары, которые наносятся нами по вражеским военным объектам, расположенным в крупных городах, пока не подлежат освещению. После войны, если захотите, мы покажем вам целый сериал. Я лишь могу добавить, что следствием всего этого стало не только обезвреживание многочисленных резервных сил врага, но и большие пробки на шоссе, ведущих в Баку», - добавил Погосян.
Он отметил, что пробки образовалась не из-за того, «что кто-то спешит на фронт».
При этом ВС Азербайджана неоднократно бомбили столицу Карабаха Степанакерт и другие города, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Так выглядят разрушенные гражданские объекты Степанакерта после азербайджанского ракетного обстрела.
Армянская сторона неоднократно обращалась к жителям крупных городов Азербайджана, в которых расположены военные объекты, с призывом покинуть эти города, так как Армия обороны не будет наносить удары по гражданским.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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