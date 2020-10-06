В ПАСЕ осудили подстрекательскую риторику Турции по Карабаху
6 октября 2020 - 20:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В комитете по мониторингу ПАСЕ осудили подстрекательскую риторику Турции в карабахском конфликте и призвали Анкару прекратить такие действия. Об этом говорится в заявлении главы комитета ПАСЕ по мониторингу Михаеля Острупа Йенсена.
«Я еще раз напоминаю, что, став членами Совета Европы, обе страны (Армения и Азербайджан - ред.) взяли на себя обязательство разрешать свои споры мирным путем. Это обязательство, которое возложено на все государства-члены, также означает, что все государства-члены должны воздерживаться от любых действий, которые побуждают воюющие государства решать свои споры с помощью силы», - говорится в заявлении главы комитета, пишет РИА Новости.
«В этом отношении члены комитета осудили подстрекательскую риторику Турции, а также сообщили о прямом участии в конфликте и призвали ее немедленно прекратить это делать», - добавил он.
Йенсен отметил, что боевые действия в зоне карабахского конфликта быстро перерастают в полномасштабную войну, которая серьезно угрожает стабильности в регионе. Он добавил, что альтернативы мирному разрешению этого конфликта нет.
Турция принимает активное участие в карабахском конфликте, поддерживая Азербайджан как на политическом фронте, так и на военном. Анкара предоставила Баку своих военных специалистов, военную технику, в том числе ударные дроны и истребители, а также перебросила подконтрольных Турции сирийских террористов, чтобы они сражались в рядах азербайджанской армии против армянских сил.
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