Как канадское эмбарго повлияет на производство турецких БПЛА

PanARMENIAN.Net - Произведенные с применением канадских компонентов беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались и используются во многих горячих точках мира, например – в Йемене, Африке, Ливии, Сирии. Среди бенефициаров продукции – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция. При этом Турция считается третьим по величине импортером военной продукции из Канады.

5 октября Канада заявила, что прекращает экспорт продукции военного значения в Турцию, поскольку технологии этой страны используются в Нагорном Карабахе. Кроме того, власти страны намерены выяснить, каким образом данные технологии оказались в Азербайджане.

Применяемые в Карабахе азербайджанской и турецкой стороной беспилотные летательные аппараты Bayraktar принадлежат и производятся Турцией. Однако некоторые компоненты дрона, такие как камера L3 Wescam MX-15D и аппарат передачи и приема сигналов, импортируются из Канады.

На снимке: беспилотник Bayraktar TB2, на котором прикреплена такая камера.

Ранее Турции уже приходилось сталкиваться с запретом на поставку ей данных технологий, что доставило массу неприятностей руководству страны.

После того, как Канада в 2019 году ввела эмбарго на продажу оружия Турции (причиной послужило начало военной операции на севере Сирии), турецкие дипломаты постарались немедленно возобновить поставки продукции, необходимой для беспилотных летательных аппаратов. Для решения вопроса премьер-министру Канады Джастину Трюдо позвонил даже сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого Канада заявила, что поставки будут восстановлены, но только по линии БПЛА.

По данным источников, основной проблемой тогда стало то, что Турция в Сирии и Ливии уже потеряла значительную часть БПЛА и нуждалась в их быстрой замене. Канадская продукция является передовой и считается одной из лучших в мире. Чтобы найти альтернативу, Турции потребуется приложить огромные усилия, что не гарантирует получения альтернативных компонентов в скором времени.

Продукция, используемая в турецких беспилотниках, выпускается компанией L3Harris Wescam. Это крупнейшая канадская компания, производящая передовые устройства передачи и приема сигналов для аэрографии. Продукция компании используется в различных военных продуктах, выпускаемых во многих странах мира - от вертолетов до беспилотников.

Данные компоненты столь же важны для беспилотного летательного аппарата, как его двигатель или вооружение. Они позволяют фиксировать цели и направлять ракеты с лазерным наведением на большие расстояния. В то же время они важны для жизнеспособности беспилотников – чем качественнее камеры БПЛА и передающие устройства, тем выше они летают, что в свою очередь затрудняет задачи ПВО противника.

Фото сделано камерой L3 Wescam MX-15․

По официальным данным, в силовых структурах Турции насчитывается 110 беспилотников Bayraktar. А производство новых БПЛА - сложный и трудоемкий процесс, особенно если нет возможности своевременно получить все необходимые компоненты. В плане сроков от решения Канады может пострадать и турецко-украинское военное сотрудничество: Киев, который, кстати, поставляет двигатели для Akinci – другого БПЛА производства Bayraktar, в 2018 году купил 6 TB2 за $69 млн. Сегодня Украина собирается купить еще 48 штук, частично локализовав производство в Украине.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник, радиус действия которого 150 км, максимальная скорость - 222 км/ч, а продолжительность полета - 24 часа. Полезная грузоподъемность беспилотника составляет 50 кг.