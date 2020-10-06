ЕСПЧ удовлетворил иск Армении о применении промежуточной меры в отношении Турции

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о применении промежуточной меры против Турции на основании иска правительства Республики Армения. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

«Суд подтверждает решение от 29 сентября о применении промежуточной меры и призывает все страны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, включая Турцию, воздерживаться от нарушения прав гражданского населения, защищаемых Конвенцией», - говорится в решении.

Ранее Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры в отношении Турции в связи с участием Анкары в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта. Турции с первых дней эскалации поддерживает нападения на мирное население и гражданские инфраструктуры Армении и Карабаха.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.