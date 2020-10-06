Афроамериканцы и мексиканцы в США присоединяются к протестам армян за Карабах (фото)

PanARMENIAN.Net - Армянская община Калифорнии проводит акции протеста на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, чтобы пролить свет на азербайджано-турецкую агрессию и военные преступления этих стран, направленные против армян РА и Арцаха.

Акции протеста проходят в Лос-Анджелесе и Глендейле, где особенно много армян. Как сообщил PanARMENIAN.Net участник акций Ваагн Авоян, к протестующим армянам присоединяются также иностранцы - американцы, мексиканцы, афроамериканцы.

«Многотысячная акция протеста прошла в самом сердце Голливуда, на бульваре Сансет. Там к нам присоединились местные американцы, афроамериканцы, мексиканцы, особенно как узнали, что происходит и для чего мы собрались», - заявил Авоян.

По его словам, афроамериканцы особенно активно поддерживают армян в качестве благодарности за поддержку армян во время акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«В акциях участвуют все, люди приходят с детьми. Это настолько мирные акции, что лос-анджелесская полиция удивлена. Они не привыкли к таким мирным и позитивным демонстрациям», - добавил проживающий в США армянин.

Авоян отметил, что акции будут носить продолжительный характер, жители Лос-Анджелеса и Глендейла условились собираться каждый день, дабы привлечь внимание общественности и американских властей к проблеме Карабаха и азербайджано-турецкой аргессии. Помимо акций, американские общины также оказывают материальную поддержку, посылают на родину медикаменты, деньги и все необходимое.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.