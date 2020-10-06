Меркель призвала к прекращению огня в Карабахе в разговоре с Эрдоганом
6 октября 2020 - 21:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции конфликт в Нагорном Карабахе.
Она призвала к прекращению огня и прогрессу на переговорах в рамках Минской группы, пишет РИА Новости.
«В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер призвала к прекращению огня и переговорам, направленным на существенный прогресс в Минской группе ОБСЕ», - говорится в сообщении кабмина ФРГ.
Также Меркель «высказалась за быстрые шаги в направлении повестки дня для дальнейшего развития отношений между ЕС и Турцией».
Турция принимает активное участие в карабахском конфликте, поддерживая Азербайджан как на политическом фронте, так и на военном. Анкара предоставила Баку своих военных специалистов, военную технику, в том числе ударные дроны и истребители, а также перебросила подконтрольных Турции сирийских террористов, чтобы они сражались в рядах азербайджанской армии против армянских сил.
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