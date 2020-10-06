Пинто: Грустно видеть, как азербайджанские оппозиционеры оправдывают войну против Карабаха

PanARMENIAN.Net - Европейский адвокат и общественный деятель, бывший председатель общественной организации «Европейские друзья Армении» («EuFoA») Диого Пинто, комментируя военные действия в Карабахе, отметил, что грустно видеть, как азербайджанские оппозиционеры оправдывают войну против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«Очень грустно видеть азербайджанских оппозиционеров, оправдывающих войну в Нагорном Карабахе и обстрелы мирных жителей, «потому что он принадлежит Азербайджану», - написал Пинто в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что постарается запомнить это отношение, когда азербайджанские оппозиционеры в следующий раз будут избиты полицией во время акции протеста в Баку или будут вынуждены бежать из страны.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.