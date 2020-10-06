Пашинян дал понять, что односторонних уступок по Карабаху не будет
6 октября 2020 - 22:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что РА и Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) готовы на компромиссное решение карабахского конфликта. Об этом премьер заявил в интервью агентству AFP.
«Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан», - отметил Пашинян.
При этом некоторые СМИ пытаются представить слова премьера вне контекста, неполно или с собственной интерпретацией, отмечая, что Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в вопросе Карабаха. Подобная интерпретация не соответствует действительности.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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