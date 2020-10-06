Президент Карабаха призвал создать международную антитеррористическую коалицию

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта призвал сформировать международную антитеррористическую коалицию.

«Сегодня Арцах и Армения оказались в прямом смысле слова на передовой линии борьбы с международным терроризмом. Однако в данном случае специфика состоит в том, что враг, угрожающий существованию мировой цивилизации, выступил против нашей страны, прикрываясь флагом государства - члена ООН, в составе армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии», - отметил президент.

Он напомнил о переброске в Азербайджан международной террористической сети джихадистов: «Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой».

«Сегодня Турция, осуществляющая последовательную подпитку и управление этой сетью, при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе. Уверен, что каждый ответственный участник мировой политической жизни, государство или организация, четко осознают опасные последствия подобных развитий», - отметил Арутюнян, напоминая о результате стремления джихадистов создать государствоподобное образование в Ираке и Сирии.

По его словам, все государства мира должны помешать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе.

«Армения и Арцах сегодня находятся на передовой линии этой борьбы, поскольку достойно приняли брошенный нам вызов. И мы будем бороться до окончательной победы. Но это проблема не только для Армении и Арцаха.

Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции», - подчеркнул президент Арцаха, выражая уверенность, что победа будет за армянской стороной.

О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Подобную информацию подтвердили также в Пентагоне и РФ. О переброшенных Турцией в Азербайджан наемниках с самого начала военных действий заявляла и армянская сторона.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.