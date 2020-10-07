Пашинян о беседе с Путиным: РФ выполнит свои обязательства в случае нападения на Армению
7 октября 2020 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Россия дала гарантии, что выполнит свои обязательства в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована. Об этом он сказал в интервью BBC.
«Россия заверила, что выполнит обязательства по договору», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Есть контрактная, договорная база, и в этих соглашениях прописано, что, на самом деле, в случае возникновения прямой угрозы территории Республики Армения по ряду параметров Россия должна выполнить определенные договорные обязательства», - сообщил он.
На вопрос журналиста о том, сказал ли Пашиняну об этом президент России Владимир Путин, премьер ответил утвердительно.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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