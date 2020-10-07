Города Карабаха вновь под обстрелом, на юге разгромлены 3 бригады азербайджанцев

PanARMENIAN.Net - С утра 7 октября ВС Азербайджана вновь открыли огонь в направлении столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта и других населенных пунктов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что в течение ночи на 7 октября противник попытался пордвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не дойдя до Джебраила), но артиллерийские части Вооруженных сил Армении поразили его метким ракетно-артиллерийским ответным огнем.

«В 06:30 утра, после очередного ракетно-артиллерийского удара, оставив на поле боя еще 60 погибших, а также 22 единицы сбитой и несколько десятков исправной техники, остатки трех сверхтяжелых бригад, противник в панике сбежал с поля боя», - отметил Ованнисян.

По его словам, в результате меткого огня армянских подразделений в юго-восточном направлении была поражена крупная база хранилища горючего азербайджанских ВС.

«Созданы возможности для развития успеха на разных направлениях фронта», - добавил Ованнисян.

Он также сообщил, что есть видеозаписи описанных армянских успехов, которые вскоре будут представлены

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.