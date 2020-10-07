Минобороны Армении: Азербайджан провоцирует нас на огонь в направлении Ирана

PanARMENIAN.Net - В южном направлении передовой в зоне карабахского конфликта азербайджанские подразделения собираются большими группами непосредственно вдоль карабахско-иранской границы (вдоль реки Аракс) и, фактически укрываясь посредством этой границы, пытаются продвинуться вперед. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, подчёркивая, что Иран должен предотвратить подобные действия азербайджанцев.

«Уже второй день подразделения военных сил Азербайджана, не имея достаточных навыков ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям», - заявил Ованнисян.

По его словам, при помощи этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы, фактически, в направлении Ирана.

Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или побегут на территорию Ирана, считает Ованнисян.

«Во избежание всего этого, мы считаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить воздержаться от таких скоплений», - добавил он.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.