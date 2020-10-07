Опубликованы кадры разгрома азербайджанской группировки

PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении опубликовало кадры разгрома азербайджанских сил в юго-восточном направлении передовой. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

В 06:30 утра, после очередного ракетно-артиллерийского удара армянских сил, оставив на поле боя еще 60 погибших, а также 22 единицы сбитой и несколько десятков исправной техники, остатки трех сверхтяжелых бригад, азербайджанцы в панике сбежали с поля боя.

В результате меткого огня армянских подразделений в юго-восточном направлении была поражена крупная база хранилища горючего азербайджанских ВС.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.