Армянская сторона сообщила о потере еще 40 военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовала имена еще 40 армянских военнослужащих, погибших при отражении агрессии ВС Азербайджана против Карабаха.

Давоян Гагик Левонович, 2000 г.р.

Гушунц Гегам Сарменович, 1984 г.р.

Мнацаканян Эдмон Артакович, 2001 г.р.

Хачатрян Ваге Грантович, 2000 г.р.

Караджян Гор Акопович, 2000 г.р.

Аветисян Князь Геворкович, 2000 г.р.

Варданян Айк Оникович, 2002 г.р.

Варданян Гор Гургенович, 2002 г.р.

Гаспарян Гор Геворкович, 2001 г.р.

Абраамян Севак Арменович, 2001 г.р.

Арзуманян Ашот Согомонович, 2001 г.р.

Мелконян Самвел Сайадович, 2000 г.р.

Герасимян Марат Грачикович, 2000 г.р.

Ованнисян Симон Артакович, 2000 г.р.

Акопян Мкртич Акопович, 1986 г.р.

Хачатрян Гарник Усикович, 1987 г.р.

Айрапетян Гарник Генрикович, 1976 г.р.

Оганнисян Ерванд Артемович, 1986 г.р.

Агасян Артур Григорьевич, 1997 г.р.

Меликян Ованнес Мушегович, 1994 г.р.

Енгоян Патвакан Арамович, 1995 г.р.

Азатян Грант Семенович, 1997 г.р.

Варданян Нарек Варданович, 1993 г.р.

Санасарян Шираз Зорикович, 1998 г.р.

Аванесян Шамо Николаевич, 1987 г.р.

Григорян Карен Грачяевич, 2001 г.р.

Ахинян Артур Аркадьевич, 2001 г.р.

Амбарцумян Давид Михайлович, 2001 г.р.

Закарян Давид Ашотович, 2000 г.р.

Амбарян Давид Мамиконович, 2001 г.р.

Бадалян Артур Робертович, 2001 г.р.

Айрапетян Гегам Варданович, 2000 г.р.

Айвазян Татул Камоевич, 2001 г.р.

Вартанян Ованнес Айкович, 2001 г.р.

Мурадян Геворг Араратович, 2001 г.р.

Мелконян Тигран Ваганович, 2000 г.р.

Хечоян Арсен Каренович, 2001 г.р.

Читчян Марсель Рафаэлович, 2001 г.р.

Азатян Гриша Гагикович, 2001 г.р.

Кочарян Виген Гамлетович, 2001 г.р.

Число потерь с армянской стороны с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта достигло 280 человек.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.