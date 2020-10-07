Опубликовано видео уничтожения азербайджанской базы горюче-смазочных материалов
7 октября 2020 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении опубликовадо видео, на котором видно, как армянская сторона уничтожила крупную базу хранилищ горюче-смазочных материалов ВС Азербайджана в юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
Она добавила, что уничтожена еще одна база, и видео будет опубликовано вскоре.
В течение ночи на 7 октября азербайджанские ВС попытались пордвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не дойдя до Джебраила), но артиллерийские части Вооруженных сил Армении поразили их метким ракетно-артиллерийским ответным огнем.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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