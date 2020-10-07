В Армении зафиксирован самый большой прирост случаев Covid-19 с конца июня

PanARMENIAN.Net - В Армении 7 октября, по состоянию на 11:00, выявлено 672 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Это самый большой прирост случаев Covid-19 с конца июня.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 53,755, а число активных кейсов возросло до 7348.

За сутки вылечились 178 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 45,110.

От последствий вируса за сутки умерли 5 человек. Всего летальных исходов 995 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.

За все время проведено 312,823 теста, за последние сутки - 2878.