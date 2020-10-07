Уткин: Армяне воюют за свою жизнь, Азербайджан - за территории
7 октября 2020 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин в своем микроблоге в Twitter затронул тему карабахского конфликта, отметив, что армяне воюют за свою жизнь.
«Для меня в войне за Арцах/Карабах (алфавитный порядок) ключевое - что Азербайджан воюет за территорию и престиж. Еще за месть. А живущие внутри и снаружи армяне - за свою жизнь», - написал Уткин.
Он отметил, что вторая цель ему ясна, «так сделает каждый», а первая - «чужда».
«Жизни в Арцахе святее земли в Карабахе», - подчеркнул Уткин.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
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