Уткин: Армяне воюют за свою жизнь, Азербайджан - за территории

PanARMENIAN.Net - Известный российский спортивный комментатор Василий Уткин в своем микроблоге в Twitter затронул тему карабахского конфликта, отметив, что армяне воюют за свою жизнь.

«Для меня в войне за Арцах/Карабах (алфавитный порядок) ключевое - что Азербайджан воюет за территорию и престиж. Еще за месть. А живущие внутри и снаружи армяне - за свою жизнь», - написал Уткин.

Он отметил, что вторая цель ему ясна, «так сделает каждый», а первая - «чужда».

«Жизни в Арцахе святее земли в Карабахе», - подчеркнул Уткин.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.