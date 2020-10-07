Армянские силы вернули высоту на севере карабахского фронта
7 октября 2020 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 октября около 14:00 при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и отряда «Добровольческое движение» в северном направлении линии фронта в зоне карабахского конфликта была организована контратака и возвращена высота под названием Варангатаг (Луласаз). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Арцаха.
Отмечается, что 6 октября в течение дня подразделения Армии обороны продолжили наносить сокрушительные удары противнику, существенно улучшив позиции.
В настоящее время боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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