Путин: Происходящее в Карабахе - трагедия, нужно прекратить огонь

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию трагедией, за которую в РФ очень переживают. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», - указал Путин, пишет ТАСС.

Россия надеется на прекращение конфликта, но если в ближайшее время он не будет решен окончательно, сторонам в любом случае необходимо как можно быстрее прекратить огонь, сказал Путин.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно - судя по всему, до этого еще далеко - во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать», - заявил глава российского государства.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.