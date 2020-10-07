Путин: Россия исполнит перед Арменией свои обязательства в рамках ОДКБ
7 октября 2020 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин, говоря о договорных обязателствах перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что РФ их исполнит.
«У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», - подчеркнул Путин, пишет RT.
При этом президент России добавил, что у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств.
«Я нахожусь в постоянном контакте с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном по Карабаху», - отметил Путин.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Россия дала гарантии, что выполнит свои обязательства в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована.
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