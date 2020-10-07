Путин: Россия исполнит перед Арменией свои обязательства в рамках ОДКБ

Путин: Россия исполнит перед Арменией свои обязательства в рамках ОДКБ
7 октября 2020 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин, говоря о договорных обязателствах перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что РФ их исполнит.

«У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», - подчеркнул Путин, пишет RT.

При этом президент России добавил, что у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств.

«Я нахожусь в постоянном контакте с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном по Карабаху», - отметил Путин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Россия дала гарантии, что выполнит свои обязательства в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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