Пашинян назвал условия прекращения огня в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В интервью изданию TIME он заявил, что Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство в конфликта, а также вывела или нейтрализовала наемников и террористов, которые были переброшены Анкарой в Азербайджан и сражаются на его стороне.

Премьер отметил, что в Азербайджан переброшены 1500-2000 террористов. По его словам, наемники в азербайджанских селах преследуют людей и грабят торгующие алкоголем магазины, требуя соблюдения законов шариата.

Пашинян обвинил Турцию в военном вмешательстве в пользу Азербайджана, заявив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган изо всех сил пытается расширить свое влияние в регионе.

«Армения и Карабах стали линией фронта цивилизации», - сказал Пашинян, обвинив Эрдогана в переброске в Азербайджан сирийских террористов.

Говоря о военном вторжении Турции в Сирию и Ливию, а также противостояние Турции с Грецией в восточной части Средиземного моря, премьер заявил: «Действия Турции – ни что иное, как попытка восстановления Османской империи».

На вопрос, не думает ли премьер, что своими действиями, предпринятыми накануне конфликта, он просто спровоцировал Баку, Пашинян ответил, что, придя к власти, он выступил с историческим призывом, предложив новую формулу решения конфликта, которая должна была удовлетворить как азербайджанцев, так и армян. По словам премьера Армении, его дальнейшие заявления были сделаны в ответ на максималистскую позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Подобную информацию подтвердили также в Пентагоне и РФ. О переброшенных Турцией в Азербайджан наемниках с самого начала военных действий заявляла и армянская сторона.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.