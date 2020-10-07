Пашинян назвал условия прекращения огня в Карабахе
7 октября 2020 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В интервью изданию TIME он заявил, что Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство в конфликта, а также вывела или нейтрализовала наемников и террористов, которые были переброшены Анкарой в Азербайджан и сражаются на его стороне.
Премьер отметил, что в Азербайджан переброшены 1500-2000 террористов. По его словам, наемники в азербайджанских селах преследуют людей и грабят торгующие алкоголем магазины, требуя соблюдения законов шариата.
Пашинян обвинил Турцию в военном вмешательстве в пользу Азербайджана, заявив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган изо всех сил пытается расширить свое влияние в регионе.
«Армения и Карабах стали линией фронта цивилизации», - сказал Пашинян, обвинив Эрдогана в переброске в Азербайджан сирийских террористов.
Говоря о военном вторжении Турции в Сирию и Ливию, а также противостояние Турции с Грецией в восточной части Средиземного моря, премьер заявил: «Действия Турции – ни что иное, как попытка восстановления Османской империи».
На вопрос, не думает ли премьер, что своими действиями, предпринятыми накануне конфликта, он просто спровоцировал Баку, Пашинян ответил, что, придя к власти, он выступил с историческим призывом, предложив новую формулу решения конфликта, которая должна была удовлетворить как азербайджанцев, так и армян. По словам премьера Армении, его дальнейшие заявления были сделаны в ответ на максималистскую позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева.
О переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку сообщил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Подобную информацию подтвердили также в Пентагоне и РФ. О переброшенных Турцией в Азербайджан наемниках с самого начала военных действий заявляла и армянская сторона.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Путин: Происходящее в Карабахе - трагедия, нужно прекратить огонь До окончательного решения конфликта еще далеко, но нужно немедленно прекратить огонь, отметил российский президент
Греция отзывает своего посла в Азербайджане после оскорбительных заявлений Баку Посол отозван для консультаций
Армянские силы вернули высоту на севере карабахского фронта Боевые действия продолжаются
Уткин: Армяне воюют за свою жизнь, Азербайджан - за территории По словам Уткина, Азербайджан воюет за территорию и престиж