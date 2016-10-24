Долгое путешествие Марио
Пятерка продуктов Nintendo, изменивших игровую индустрию
20 октября японский игровой гигант Nintendo анонсировал свою новую игровую консоль под названием Switch. Аппарат представляет собой своеобразный гибрид полноценной консоли и мобильной игровой платформы, которая, судя по заявлениям разработчиков, полностью соответствует требованиям современного мира, когда даже игровые развлечения требуют универсальности и возможности выхода за пределы собственной комнаты. Как это часто бывает, после премьеры геймеры разделились на два лагеря – одни считают Switch большим шагом вперед для индустрии, другие же называют решение Nintendo непрактичной попыткой совместить несовместимое. Как бы там не было, японская компания всегда в первую очередь позиционировала себя, как инноватора. И это неспроста: на протяжении своего существования «большой N» не раз менял облик игровых развлечений.
24 октября 2016
PanARMENIAN.Net - Не важно, повлияет ли Switch на рынок, или нет – важна сама попытка что-то изменить: PanARMENIAN.Net представляет пять продуктов компании Nintendo, которые в свое время стали революционными для игровой индустрии.
Game & Watch
Многие представители поколения, детство и юность которого пришлись на эпоху СССР, помнят портативные приставки «Электроника» с черно-белой игрой «Ну, погоди!». Данный аппарат был близкой вариацией созданной в 1980 году приставки Game & Watch, которая сыскала огромную популярность во всем мире и производилась Nintendo вплоть до 1991 года.
Разработчиком устройства стал сотрудник компании Гумпэй Ёкои, который, путешествуя на поезде, заметил скучающего бизнесмена, пытавшегося развлечь себя, нажимая на кнопки калькулятора. Ёкои тогда пришла в голову идея маленькой игровой машинки, которая может использоваться как часы и позволит скоротать время. Популярность приставки заставила другие компании пойти по стопам Nintendo, предложив свои игры – в их числе оказалась и советская «Электроника».
Nintendo Entertainment System
Однако, настоящей революцией в индустрии игровых развлечений стала первая домашняя приставка компании - восьмибитная Nintendo Entertainment System, появившаяся в 1983 году. До этого Nintendo специализировалась на разработке аркадных автоматов для торговых центров и игровых залов, однако новая политика «видеоигры в каждый дом» стала золотой жилой. Приставка получила название Famicom (Family Computer), заняв 90 процентов рынка, а в США продавалась под брендом Nintendo Entertainment System.
Как и в случае с Game & Watch, другие производители, решив заработать на огромной популярности платформы, начали создавать собственные клоны. Особенно отличились китайцы, благодаря которым в 90-е в постсоветском пространстве появились первые приставки «Dandy». Занимая почти монопольное положение на рынке видеоигр, Nintendo оказывал на индустрию даже большее влияние, чем Atari во времена своего расцвета в начале 1980-х.
Super Mario Bros.
Название этой игры говорит само за себя: она была выпущена в 1985 году специально для приставки Famicom и сразу же произвела эффект взорвавшейся бомбы. Игра была разработана, чтобы вернуть популярность платформера Mario Bros., однако оказалась настолько впечатляющей, что до сих пор водопроводчик Марио является главным символом японской компании.
Super Mario Bros. занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории, а в 2005 году признана сайтом IGN «лучшей игрой всех времен».
Nintendo Wii
Продолжая свой курс инноватора, Nintendo представила в 2006 году игровую приставку 7-го поколения и свою пятую домашнюю консоль с расширенной функциональностью. Главной отличительной чертой новой консоли стали уникальные беспроводные игровые контроллеры, реагирующие на движения игрока.
Контроллер Wii Remote мог определять свое перемещение и ориентацию в трехмерном пространстве, в нем был встроенный динамик и вибро-механизм, что давало дополнительную обратную связь. Благодаря этому, игрок мог влиять на игровой процесс не только нажатием кнопок, но и активными движениями, что делало процесс погружения более реалистичным. Детектор движения контроллера позволял игрокам управлять персонажами игры и предметами на экране движением руки, или «указывая» на объекты, отображаемые на экране.
Pokemon Go
Летом 2016 года Nintendo в очередной опять доказал, что идет в ногу со временем. На этот раз ставка была сделана не технологии дополненной реальности, которые позволяют в реальном времени наложить виртуальные объекты на изображение окружения игрока. В игре игроки используют мобильные устройства с GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных покемонов, которые появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, как и игрок.
Всего за неделю после выхода игра получила большую популярность, быстро стала глобальным явлением и была одним из наиболее часто используемых мобильных приложений. На 22 июля Nintendo заработал 17,6 млрд долларов рыночной капитализации с момента запуска игры.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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