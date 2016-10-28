«Снова привет!»

PanARMENIAN.Net - Чем же смогла удивить «яблочная» компания? PanARMENIAN.Net представляет итоги второй осенней презентации Apple.

Для людей с ограниченными возможностями

Apple делает все, чтобы его продукты были доступны для людей с ограниченными возможностями – что-то подобное в ходе своей презентации анонсировал и Microsoft. «Технологии должны быть доступны каждому» , - заявил глава компании Тим Кук, а голосовой помощник Siri представил специальный раздел на сайте Apple. Он рассказывает о широких возможностях устройств и операционных систем iOS, Watch OS, TV OS и macOS для людей с ограниченными возможностями. Именно Siri будет тем интерфейсом, который упростит взаимодействие людей с инвалидностью с продуктами компании.

Apple TV

Цифровой мультимедийный проигрыватель Apple TV получил несколько обновлений. Во-первых, теперь в системе доступен голосовой помощник Siri, что делает взаимодействие с мультимедийным контентом еще проще. Например, пользователь может просто сказать – «Включи мой сериал», и голосовой помощник сам найдет канал и включит необходимый эпизод телешоу.

Во-вторых, компания выпустила приложение TV, в котором есть разделы «Библиотека», «Магазин», «Поиск» и «Смотреть сейчас». Режим нескольких приложений на одном экране позволит, например, одновременно смотреть кино и читать ленту «Фейсбук».

Macbook Pro

Гвоздем программы стал обновленный ноутбук Macbook Pro весьма странной, но стильной внешности. Главным нововведением, несомненно, стал так называемый Touch Bar – сенсорный OLED-дисплей, расположенный на месте функциональных клавиш. «Квинтэссенция всего, что мы достигли в Apple», - такими словами был представлен новый аппарат.

Touch Bar представляет собой полноценный мультитач дисплей. При этом, функции на дисплее меняются в зависимости от приложений, открытых на экране ноутбука. Например, если пользователь откроет на экране чат, то на Touch Bar появится длинная лента эмодзи. Если на экране браузер, мультитач дисплей покажет иконки любимых сайтов, если же пользователь работает с фоторедактором, на Touch Bar будет отображена палитра цветов. В правом углу мультитач дисплея расположен сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Представители компании заявили, что это самый тонкий и легкий ноутбук Apple. Модель с 13-дюймовым экраном весит 1 кг, ее толщина составляет 14,9 мм, а 15-дюймовая версия весит 1,3 кг при толщине 15,15 мм. Дисплей на 67% ярче, чем в предыдущем MacBook Pro, контраст лучше на 67%, и на 25% разнообразнее и насыщеннее цвета.

Начинка аппарата состоит из четырехъядерного процессора Intel Core i7 с частотой 2133 МГц, видеокарты Radeon Pro, SSD-накопителя до 2 Тб. Новый Macbook Pro оснащен четырьмя портами Thunderbolt 3 с поддержкой USB-C, огромным тачпадом и более отзывчивой к касаниям клавиатурой. На аппарате отсутствуют ридер SD-карт и обычные USB-порты, но добавлен аудиоразъем. Время автономной работы - до 10 часов.