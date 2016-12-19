Год великих триумфов

PanARMENIAN.Net - 2016 год стал триумфальным для науки по многим направлениям, но были и неудачи: PanARMENIAN.Net представляет главные научные события уходящего года.

Биология

В феврале Британский комитет по контролю за рождаемостью и вопросам эмбриологии официально разрешил Институту Фрэнсиса Крика проводить эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов. Ученые планируют с помощью технологии CRISPR/Cas9 редактировать ДНК эмбрионов человека в возрасте от одного до семи дней. Цель исследования состоит в том, чтобы уменьшить количество выкидышей и повысить эффективность лечения бесплодия.

Через месяц о таком намерении заявило также правительство Нидерланд, добавив, что законодательство будет изменено «в соответствии со строгими условиями и при наличии определенных ограничений». Исследования будут касаться бесплодия, методов искусственной репродукции и наследственных или врожденных заболеваний.

Медицина

Американские ученые из Онкологического научного центра Фреда Хатчисона в Сиэтле представили в феврале совершенно новую и высокоэффективную методику лечения рака, в частности - неходжкинской лимфомы и хронического лимфолейкоза. Исследователи запрограммировали клетки иммунной системы (Т-лимфоциты) на то, чтобы последние смогли идентифицировать белок CD19, участвующий в образовании лимфом и лейкозов. После применения данной методики наступила ремиссия в 27 из 29 случаев смертельной формы острого лимфобластного лейкоза.

Неприятная новость прозвучала из уст тех же американских ученых: органы здравоохранения в США сообщили о том, что выявили у пациента первую не поддающуюся лечению антибиотиками бактерию. «Мы рискуем оказаться в постантибиотическом мире», — заявил глава центра по контролю и профилактики заболеваний Томас Фриден, отметив, что инфекцию не удалось ликвидировать даже антибиотиком колистин, который зарезервирован для случаев борьбы с «кошмарной бактерией».

Революционный метод борьбы с ВИЧ был представлен британскими и американскими учеными. При помощи технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, исследователям удалось убрать следы ВИЧ из клеток всех тканей и органов, включая мозг, сердце, почки, печень, легкие, селезенку, а также клетки крови. Существующие методики борьбы с ВИЧ направлены на подавление размножения вируса, а не на извлечение его ДНК, поэтому новый метод в будущем может дать возможность полного излечения от «чумы двадцатого века».

В ноябре команда исследователей из Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний смогла выделить антитела, способные справиться с 98% штаммов ВИЧ. В 2010 году ученые обнаружили антитела VRC01, работающие против 90% штаммов ВИЧ. Так же как и VRC01, новые антитела, получившие название N6, не дают вирионам прикрепляться к иммунным клеткам. Они фокусируются на тех частях оболочки вириона, которые мало различаются от штамма к штамму, что и позволяет ему противодействовать такому большому их количеству.

Физика

11 февраля произошло одно из главных научных событий 21-го столетия. «Мы поймали гравитационные волны, мы сделали это!» - заявил представитель одной из крупнейших научных проектов LIGO. Заявление произвело эффект взорвавшейся бомбы – все новостные ресурсы в Сети писали заметки о том, что осуществилась мечта великого Эйнштейна, предсказавшего существование таинственных волн еще 100 лет назад. Несомненно, одно из главных научных открытий последних десятилетий имеет огромное значение для фундаментальной физики. И полное понимание этого открытия доступно лишь профессионалам. Подробнее об открытии.

В апреле международная группа исследователей экспериментально подтвердила существование предсказанного 40 лет назад нового состояния вещества, известного как квантовая спиновая жидкость. В обычном магнитном веществе спины — магнитные моменты отдельных частиц — ведут себя как маленькие магниты и при сильном понижении температуры образуют упорядоченную структуру, ориентируясь в одну сторону. Совсем иначе ведет себя квантовая спиновая жидкость: она получила свое название за то, что в ней спины электронов остаются «жидкими», то есть не выстраиваются в упорядоченную структуру даже при очень низких температурах.

Научная статья, опубликованная 24 октября в авторитетном журнале Scientific Reports всколыхнула всю научную общественность. В ней была поставлена под сомнение главная космологическая модель, на основе которой наука описывает крупномасштабную структуру и поведение нашей Вселенной. Результаты исследований, проведенных международной группой астрономов указывают на то, что ускоренного расширения Вселенной может и не быть вовсе, а значит – одна из главных тайн науки 21-го столетия, так называемая «темная энергия» может оказаться всего лишь результатом ошибки, что в корне изменит все наши представления о мире. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Астрономия

12 февраля представители Европейского космического агентства (ESA) официально заявили, что приземлившийся на комету Чурюмова — Герасименко зонд «Филы» заснул навсегда. Неудачная посадка, в результате которой зонд был практически лишен солнечного света для подзарядки, состоялась в ноябре 2014 года. При помощи зонда «Розетта» ученым удалось обнаружить на комете «кирпичики жизни» - вещества, необходимые для возникновения жизни. Среди найденных веществ — простейшая аминокислота глицин, входящая в состав протеинов, и фосфор, ключевой компонент ДНК.

30 сентября 2016 года — зонд «Розетта» был направлен на столкновение с кометой Чурюмова — Герасименко, и на скорости 3 км/ч столкнулся с ней. Это была контролируемая жёсткая посадка аппарата на поверхность в районе «колодцев» — местных гейзеров. Во время снижения, которое продолжалось 14 часов, аппарат передавал на землю фотографии и результаты анализов газовых потоков. Таким образом завершилась программа исследования кометы стоимостью 1,4 млрд евро.

Амбициозное заявление прозвучало из уст миллиардера Юрия Мильнера и физика Стивена Хокинга. Они объявили о старте проекта Breakthrough Starshot, цель которого — запуск космического аппарата к другим звездам со скоростью 160 млн км/ч. Предполагается, что миссия может быть реализована в течение жизни одного поколения. В программу исследования и разработки, призванную подтвердить концепцию использования импульса светового луча для разгона космического наноаппарата весом несколько граммов до скорости в 20% от скорости света, будет инвестировано $100 млн. Полет на таких скоростях позволит достигнуть альфы Центавра в течение примерно 20 лет после запуска.

Не менее амбициозным оказалось заявление президента компаний Tesla Motors и SpaceX Илона Маска. 27 сентября Маск представил общественности свои планы по колонизации Марса. В ходе специальной презентации он рассказал, что для осуществления данной миссии через десять лет компании SpaceX придется создать самую крупную ракету, когда-либо построенную человеком. По словам Маска, создание на Марсе «самоподдерживаемого» города возможно при использовании в ракетах пары «метан-кислород» в качестве топлива и окислителя, так как метан возможно производить на Марсе. При этом все системы ракеты должны использоваться многократно. Важно при этом обеспечить дозаправку на орбите. Миллиардер также добавил, что первая миссия на Марс окажется лишь первым шагом на пути создания «межпланетной транспортной системы».

В августе астрономы обнаружили ближайшую к нашей Солнечной системе экзопланету (планету, вращающуюся вокруг звезды, не являющуюся Солнцем), схожую с Землей. Она получила название Проксима Б и обращается вокруг звезды Проксима Центавра. Ученые твердят, что речь идет о ближайшей к Земле планете, пригодной для существования органической жизни в той или иной форме. Проксима Б расположена на расстоянии всего 4,2 светового года от Солнечной системы, достигает 1,3 массы нашей нашей планеты, делает виток вокруг своего светила за 11,2 дня. Расстояние между планетой и ее звездой достигает всего 5% дистанции между Землей и Солнцем. Однако Проксима Центавра гораздо холоднее нашего светила, поэтому ее относительная близость не исключает наличия на поверхности Проксима Б воды в жидкой форме.

При наблюдении за марсианскими программами складывается впечатление, что на поверхность Красной планеты способны попасть только американские аппараты. Очередную попытку предприняли российско-европейские астрономы, но она закончилась неудачей. 21 октября Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что космический модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», выполняющий миссию на Марс, разбился при посадке на поверхность планеты. Согласно предположению представителей ЕКА, из-за неполадок с парашютом космический аппарат «Скиапарелли» падал на поверхность Марса с высоты приблизительно 2–4 км со скоростью более 300 км/ч.

Археология

27 октября археологи впервые за пять веков сняли мраморную плиту с предполагаемого погребального ложа Иисуса Христа в Гробе Господнем, который находится в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Под плитой, установленной предположительно в 1555 году, археологами было обнаружено большое количество камней. Ученые уверены, что еще предстоит много научных исследований, но в конечном счете они смогут увидеть и узнать, какой была оригинальная поверхность камня, на котором три дня покоилось тело Христа.

Химия

В честь великого физика армянского происхождения Юрия Оганесяна был назван 118-й элемент периодической таблицы Менделеева. Наряду с «оганессоном», Международный союз теоретической и прикладной химии также озвучил рекомендованные названия для 113-го, 115-го, 117-го элементов таблицы. Так, 113-й элемент будет называться ниппонием, 115-й - московием (в честь Московской области), 117-й - теннессином.