Весенний телесезон

В этом году очередной сезон безумно популярного телесериала «Игра престолов» выйдет не весной, как это было раньше, а летом. А значит – ожидания миллионов фанатов немного затянутся. Однако, весна 2017-го довольно богата как продолжениями известных шоу, так и новыми проектами. PanARMENIAN.Net - Например, сам факт того, что в мае на экраны вернется легендарный «Твин Пикс», дорогого стоит. И это – далеко не единственное значимое событие весны. Изучив расписание телесетей, PanARMENIAN.Net представляет десять жанровых сериалов, которые можно и нужно смотреть этой весной. «Миллиарды» (ориг. название Billions) Сезон 3 Премьера: 19 февраля Канал: Showtime Драматический сериал рассказывает историю сложных взаимоотношений людей, задействованных в работе гигантской финансовой машины. Действие разворачивается в Нью-Йорке, в мире больших денег, рассказывая о противостоянии амбициозного короля хедж-фондов Бобби Аксельрода и федерального прокурора Чака Родса. Отличные актеры Дэмиен Льюис (Николас Броуди из сериала «Родина) и Пол Джаматти вполне способны продержать на своих плечах данное шоу не один сезон. Главное, чтобы сюжет оказался столь же захватывающим, как в случае практически каждого сериала производства Showtime. «Американцы» (ориг. название The Americans) Сезон: 5 Премьера: 7 марта Канал: FX Период «холодной войны» - плодородная почва для любителей шпионских историй. Бывший офицер ЦРУ и ныне сценарист Джо Вайсберг создал удивительно стройную драматическую конструкцию в виде теленовеллы, рассказывающей о нелегкой судьбе советских офицеров КГБ, прошедших обучение, чтобы выдать себя за американских граждан в 1980 годы. «Большой куш» (ориг. название Snatch) Сезон: 1 Премьера: 16 марта Канал: Crackle Адаптация известного гангстерского фильма Гая Ричи для малых экранов. На этот раз, вместо бриллиантов, золото. Сюжет сосредоточится на группе молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придется на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами. Преступный Лондон и здоровая доза черного юмора могут превратить «Большой куш» в нечто долгоиграющее. «Железный кулак» (ориг. название Marvel's Iron Fist) Сезон: 1 Премьера: 17 марта Канал: Netflix Плодотворное сотрудничество гиганта в сфере комиксов Marvel и крайне популярной киноплатформы Netflix продолжается. После Джессики Джонс, Сорвиголовы, Карателя и Люка Кейджа на малые экраны выходит не менее популярный супергерой – Дэниел Рэнд, более известный, как Железный кулак. Спустя годы после исчезновения, Рэнд возвращается в Нью-Йорк и начинает борьбу с криминалом, используя свои невообразимые навыки кунг-фу и способность вызывать силу Железного кулака. «Легенды завтрашнего дня» (ориг. название DC's Legends of Tomorrow) Сезон: 3 Премьера: 28 марта Канал: The CW Главный конкурент Marvel, компания DC тоже не сидит сложа руки, развивая собственную сериальную вселенную. «Легенды завтрашнего дня» является спин-оффом телесериалов «Стрела» и «Флэш» и его события происходят в той же вымышленной вселенной. Первые два сезона были тепло приняты как критиками, так и аудиторией, поэтому канал The CW решил продолжить историю Атома и мастера времени Рипа Хантера. «Побег» (ориг. название Prison Break) Сезон: 5 Премьера: 4 апреля Канал: Fox Новость о возвращении на экраны известного сериала оказалась неоднозначной – часть фанатов была довольна перспективой снова увидеть любимых персонажей, другие твердили, что оригинальный сериал завершен и продолжение бессмысленно. Пятый сезон, в котором будут фигурировать братья Барроуз, состоит из десяти эпизодов. Если перезапуск окажется удачным, канал Fox, скорее всего, не упустит возможности продолжить эту бесконечную историю. «Лучше звоните Солу» (ориг. название Better Call Saul) Сезон: 3 Премьера: 10 апреля Канал: AMC Спин-офф (точнее, приквел) великого сериала «Во все тяжкие» оказался настолько успешным, что многие зрители и критики ставят его даже выше оригинала. Взяв за основу одного из самых харизматичных персонажей оригинального сериала, адвоката Сола Гудмана, создатель шоу Винс Гиллиган смог превратить ответвление в самодостаточное и крайне остроумное повествование. «Рассказ служанки» (ориг. название The Handmaid's Tale) Сезон: 1 Премьера: 26 апреля Канал: Hulu Мрачная антиутопия основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие разворачивается в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Но, по никому неизвестным причинам, у жен офицеров не рождаются дети. Чтобы продолжить офицерский род, офицеры и их жены выбирают из числа простых девушек ту, кто будет вынашивать их будущего ребенка. «Твин Пикс» (ориг. название Twin Peaks) Сезон: 3 Премьера: 21 мая Канал: Showtime Великий Дэвид Линч решил продолжить главное творение своей жизни в виде мини-сериала, состоящего из 18 эпизодов. Учитывая, что оригинал признан одним из лучших тв-шоу всех времен, для многих данное продолжение является самым ожидаемым событием телевизионного года. «Карточный домик» (ориг. название House of Cards) Сезон: 5 Премьера: 30 мая Канал: Netflix Главный политический триллер, рассказывающий историю восхождения на Олимп Фрэнка Андервуда, появится как нельзя кстати, учитывая страсти, бушующие в реальных Соединенных Штатах. На вопрос «Что есть политика?» сериал в очередной раз даст ответ: «Это - игра, в которой часто нарушаются правила. Здесь возможны фолы: мелкие и грубые. И жестокие, с летальным исходом». Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net 