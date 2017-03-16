Большая десятка
Главные игровые новинки 2017 года
Трансформации в индустрии компьютерных игр, начавшиеся несколько лет назад с распространения мобильных устройств, продолжались и на протяжении всего 2016 года. С одной стороны мобильные игры, с другой – возрастающий интерес к технологии виртуальной реальности создают немалое давление и конкуренцию для «большой игровой индустрии», представленной персональными компьютерами и консолями.
16 марта 2017
PanARMENIAN.Net - В таких реалиях разработчикам приходиться либо выбрать золотую середину (как это сделала японская Nintendo, представив нечто среднее между консолью и мобильным устройством), либо разрабатывать игры воистину сложные, огромные и недосягаемые ни для мобильного рынка, ни для виртуальной реальности. Игровые студии обещали в этом году релизы огромного количества новых тайтлов – в некоторые из них уже можно поиграть. Однако, далеко не факт, что все остальные видеоигры появятся именно в 2017-м. Рискнув, PanARMENIAN.Net представляет десятку самых ожидаемых.
Вышедшие
Horizon Zero Dawn
Дата выпуска: 28 февраля 2017 года
Одна из самых ожидаемых игр года уже появилась на прилавках эксклюзивно для игровой консоли Play Station 4. Игровые обозреватели восхищены детальной проработкой гигантского открытого мира, в котором сосуществуют первобытные люди и роботы, похожие на разных животных, а также нетривиальным сюжетом, который будет постепенно раскрываться во время путешествия девушки по имени Элой. Action/RPG с открытым миром разработана нидерландской студией Guerrilla Games, зарекомендовавшей себя неплохими шутерами серии Killzone.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Дата выпуска: 3 марта 2017 год
Вместе с анонсом своей новой игровой консоли Switch, японская компания Nintendo выпустила 19-ый релиз серии игр The Legend of Zelda (первая игра которой появилась в далеком 1986 году). Геймплей и механика игры представляют собой отход от конвенций серии, и включают открытую среду, подробный физический движок , визуальные эффекты высокой четкости , озвучку и возможность играть в подземельях игры в любом порядке. Breath of the Wild получила признание критиков, а многочисленные издания назвали ее одной из величайших видеоигр всех времен. Согласно обзору агрегатора Metacritic, игра получила оценку 97 из 100, что делает ее семнадцатой самой рейтинговой игрой на сайте.
NieR: Automata
Дата выпуска: 7 марта 2017 год
Японская студия Platinum Games (известная прежде всего серией игр Bayonetta) разработала своеобразную Action/RPG с открытым миром, в которой главной героине придется противостоять огромным роботам-захватчикам. Помимо главной героини -андроида по имени 2B, игрокам по мере прохождения сюжета позволят управлять ее напарником - андроидом 9S. Специфика японских ролевых игр и боевой системы, неглупый сюжет, обилие квестов и неубиваемых боссов – все это делает игру крайне привлекательной.
Ожидаемые
Mass Effect Andromeda
Ожидаемая дата выпуска: 21 марта 2017 года
Последняя часть трилогии Mass Effect разделила армию поклонников на два лагеря. Представители первой обвиняли разработчика BioWare в откровенной халтуре, связанной с финалом истории. Второй лагерь оказался более лояльным и назвал завершение борьбы за существование Галактики «вполне логичным». Новая часть ролевого боевика переносит действия в галактику Андромеда, а главным героем вместо капитана Шепарда будет новый персонаж.
Syberia III
Ожидаемая дата выпуска: 20 апреля 2017 года
Через несколько лет после успеха первых двух игр в жанре приключенческого квеста, французская компания Microïds наконец принялась за создание продолжения приключений Кейт Уолкер, несмотря на то, что автор и геймдизайнер Бенуа Сокаль изначально отрицал возможность создания третьей части. В августе 2014 года на игровой выставке Gamescom 2014 было заявлено о серьезной работе над игрой, показано несколько скриншотов и указана приблизительная дата выхода - 2015 год. Однако, разработчикам пришлось несколько раз перенести дату релиза, заявив в октябре 2016 года о том, что Syberia III появится уже в апреле. Будем надеяться, что решение это окончательное.
Agony
Ожидаемая дата выпуска: июнь 2017 года
Игра с нелегкой судьбой – отмена неудачной краудфандинговой компании, смена названия, трудности со сбором персонала, сложности разработки. Несколько месяцев назад польские разработчики наконец представили интригующий ролик этого хоррора, в котором главному герою придется выживать в аду (в буквальном смысле слова). Сами разработчики обещают нечто, чего геймеры раньше никогда не видели: вериться с трудом, хотя сам ролик оставляет неизгладимое впечатление.
Red Dead Redemption 2
Ожидаемая дата выпуска: осень 2017 года
Третья игра в серии Red Dead, созданной легендарной студией Rockstar Studios. Приключенческий вестерн от третьего лица с открытым миром расскажет о жизни и выживании людей в непростых условиях центральной части Американского Старого Запада в конце XIX века. Разработчики обещают просторный и тщательно проработанный открытый мир, а также интересный сюжет и квесты для одиночной компании. С другой стороны, по словам создателей, все эти преимущества игры станут основой для нового сетевого режима – играть в мультиплеер все же намного интереснее.
Vampyr
Ожидаемая дата выпуска: 2017 год
Французская студия Dontnod Entertainment ранее разработала эпизодическую игру Life is Strange. Ее новый проект сразу приковал внимание геймеров нестандартным подходом и смешиванием жанров – авторы обещают смесь Action/RPG с открытым миром и survival horror, мрачную атмосферу Лондона сразу после Первой мировой войны и интересную историю вампира, по совместительству - врача Джонатана Э. Рида, которому приходиться не только смириться со своим статусом, но и исследовать корни вампиризма, открыв новые и новые тайны древних времен.
Detroit: Become Human
Ожидаемая дата выпуска: 2017 год
Французы из студии Quantic Dream известны прежде всего своими неглупыми играми в жанре интерактивного кино, в которых центральное место отведено интересному повествованию и сюжету, развитие которого непосредственно связано с принятыми игроком решениями. Можно вспомнить популярные среди геймеров игры Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls, получившие культовый статус. В Detroit: Become Human события происходят в недалеком будущем. С конвейера сходит Кара - первый высокотехнологичный андроид с самостоятельным искусственным сознанием. Перед ней встает непростая задача - будучи автономным андроидом, она изо всех сил пытается найти свое место в этом мире, где андроиды все еще не имеют сознания и рассматриваются в качестве практических инструментов для улучшения человеческого комфорта.
Call of Cthulhu
Ожидаемая дата выпуска: 2017 год
Продолжение серий игр в жанре survival horror основано на произведениях американского писателя Говарда Филипса Лавкрафта. Учитывая то, с какой бережностью создатели предыдущих игр относились к первоисточнику, фанаты творчества писателя и любители жанра останутся довольны. Действия новой игры происходят в Иннсмуте - небольшом, портовом городке, расположенном в штате Массачусетс. Как и в рассказах Лавкрафта, в игре городок предстает в роли средоточения древнего зла, готового в любой момент уничтожить человечество.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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