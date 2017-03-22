«Следующий вариант карабахского урегулирования будет еще хуже» (видео)
Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна
Первый президент Армении, лидер АНК Левон Тер-Петросян дал обширное интервью в программе «Вне повестки дня» на общественном телевидении, где коснулся карабахского конфликта, программы, реакций международного сообщества и предстоящих парламентских выборов. PAN собрал главные тезисы первого президента Армении.
22 марта 2017
PanARMENIAN.Net - - Конфликт очень даже хорошо решается. Стороны ведут переговоры таким образом, чтобы достичь более выгодных условий для себя. В начале различия были огромны, но в настоящее время их число достигло одного двух пунктов.
- Признание независимости Арцаха не зависит от Азербайджана. Статус Нагорного Карабаха определится в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Проблема не была решена, поскольку международное сообщество не прилагало серьезных усилий. Есть новые обстоятельства, которые внушают оптимизм, что вопрос в ближайшее время будет решен.
- Если Армения твердо заявит, что готова подписать документ, Азербайджан не сможет отказаться. По сути, Армения не говорила, что готова подписать.
- Настоящее предложение является меньшим злом. Если не примем это, то следующий вариант решения будет еще хуже.
- Возвращение Арцаха за стол переговоров в планах не предусматривается. Сопредседатели дали словесные обязательства несколько раз, что придет такой этап, после чего Карабах будет самостоятельной стороной на переговорах. Я знаю, когда наступит это время, но сейчас не скажу.
- Мы можем называть эти территории освобожденными, историческими, священными и так далее, но таких категорий в международном праве нет и не будет. Мы можем говорить «освободили», но международное сообщество называет это «оккупацией», и никак иначе.
- У нас нет проблемы с Азербайджаном, мы - две конфликтующие стороны, которые обратились в международные инстанции за решением проблемы. Какое решение предложат инстанции, Армения и Азербайджан обязаны принять.
- Азербайджан принимает, что страны, которые подпишут соглашение, становятся гарантами выполнения этих договоренностей… если будут нарушения в отношении территории НКР и Лачина, Армения будет иметь право вмешаться и не допустить нарушений.
- Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – ред.) очень рационален, он старается урвать как можно больше в переговорах.
- Народ Армении должен требовать у властей одно - решить эту проблему. Он сам выбрал их и должен требовать, чтоб власти решили проблему и прекратили его страдания.
- Мы говорим, что согласны (на предложения МГ – ред.), РПА по сути согласна, у остальных просто сказка. Я бы призвал избирателей, если видите, что на данный вопрос нет ответа «да» или «нет», нужно голосовать против данных партий, потому что если карабахский вопрос не решится, все остальные обещания пусты.
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