PanARMENIAN.Net - - Конфликт очень даже хорошо решается. Стороны ведут переговоры таким образом, чтобы достичь более выгодных условий для себя. В начале различия были огромны, но в настоящее время их число достигло одного двух пунктов.

- Признание независимости Арцаха не зависит от Азербайджана. Статус Нагорного Карабаха определится в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Проблема не была решена, поскольку международное сообщество не прилагало серьезных усилий. Есть новые обстоятельства, которые внушают оптимизм, что вопрос в ближайшее время будет решен.

- Если Армения твердо заявит, что готова подписать документ, Азербайджан не сможет отказаться. По сути, Армения не говорила, что готова подписать.

- Настоящее предложение является меньшим злом. Если не примем это, то следующий вариант решения будет еще хуже.

- Возвращение Арцаха за стол переговоров в планах не предусматривается. Сопредседатели дали словесные обязательства несколько раз, что придет такой этап, после чего Карабах будет самостоятельной стороной на переговорах. Я знаю, когда наступит это время, но сейчас не скажу.

- Мы можем называть эти территории освобожденными, историческими, священными и так далее, но таких категорий в международном праве нет и не будет. Мы можем говорить «освободили», но международное сообщество называет это «оккупацией», и никак иначе.

- У нас нет проблемы с Азербайджаном, мы - две конфликтующие стороны, которые обратились в международные инстанции за решением проблемы. Какое решение предложат инстанции, Армения и Азербайджан обязаны принять.

- Азербайджан принимает, что страны, которые подпишут соглашение, становятся гарантами выполнения этих договоренностей… если будут нарушения в отношении территории НКР и Лачина, Армения будет иметь право вмешаться и не допустить нарушений.

- Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – ред.) очень рационален, он старается урвать как можно больше в переговорах.

- Народ Армении должен требовать у властей одно - решить эту проблему. Он сам выбрал их и должен требовать, чтоб власти решили проблему и прекратили его страдания.

- Мы говорим, что согласны (на предложения МГ – ред.), РПА по сути согласна, у остальных просто сказка. Я бы призвал избирателей, если видите, что на данный вопрос нет ответа «да» или «нет», нужно голосовать против данных партий, потому что если карабахский вопрос не решится, все остальные обещания пусты.