PanARMENIAN.Net - Наука каждый день ставит перед собой новые загадки и разгадывает их. Для этой цели ученые исследуют не только самые скрытые глубины материи, но и бесконечное космическое пространство. Новые планы NASA по освоению космоса и «одомашнивание» мышей: PanARMENIAN.Net представляет наиболее выдающиеся научные события марта 2017 года.

Археология

Домовая мышь – одна из самых многочисленных видов млекопитающих, распространена по всему миру благодаря своей способности к сосуществованию с человеком. Палеонтологи выяснили, что этот вид животных поселился рядом с человеком 15 тысяч лет назад в Восточном Средиземноморье.

Ранее считалось, что мыши стали жить с человеком тогда, когда появилось сельское хозяйство. Однако изучение ископаемых останков мышей, найденных на территории Леванта (стран восточной части Средиземного моря), показало, что они селились рядом с человеком уже 15 тысяч лет назад – за три тысячи лет до появления сельского хозяйства. По-сути, домашняя мышь смогла «предсказать» появление сельского хозяйства.

Медицина

Проблемы, связанные с запасами донорской крови особенно актуальны в неблагополучных странах (связано с распространением различных инфекционных заболеваний) и зонах военных конфликтов. Однако, ученым из Бристольского университета удалось найти способ производства искусственной кровь в лаборатории в неограниченных количествах. Исследователи использовали для производства искусственной крови стволовые клетки на ранних стадиях развития. Единственная проблема на данный момент – отсутствие необходимого оборудования, но это лишь вопрос времени. Поэтому пока искусственная кровь будет намного более дорогой, чем донорская, и будет использоваться для переливания людям с редкими группами крови.

Редактирование человеческого генома – самая перспективная на данный момент технология, которая в будущем должна позволить бороться с целым рядом опасных заболеваний. Уже сегодня генная инженерия демонстрирует свой потенциал. Офтальмологи из Оксфордского университета смогли вернуть зрение 29-летнему мужчине, ослепшему из-за наследственного заболевания, отредактировав его геном. Ученые перепрограммировали мутировавший ген пациента, вызывающий пигментный ринит и ввели исправленную ДНК в глаз с помощью безвредного вируса.

Физика

Немецкие ученые создали самый мощный искусственный источник света, способный фокусировать в одной точке энергию, эквивалентную излучению 10 тыс. солнц. Система состоит из 149 ксеноновых короткодуговых ламп, она способна создавать температуры до 3000 °C. Размеры самой конструкции составляют 14 м в высоту и 16 м в ширину – она за четыре часа тратит столько энергии, сколько обычный дом за год. Цель создания установки – поиски новых способов получения водорода, как экологически чистого топлива.

Пока немецкие ученые экспериментируют с агрегатом с довольно низким КПД, японцам удалось сделать огромный скачок в разработке солнечных батарей. Используя высококачественный тонкопленочный гетеропереход (контакт двух различных полупроводников), они разработали солнечную батарею с КПД в 26,3%. Напомним, что теоретический предел для КПД кремниевой солнечной батареи составляет 29%, но до сих пор этого показателя не удавалось достичь. На практике КПД составлял около 20%, а рекордный показатель — 25,6%.

Палеонтология

Исследователи из Музея естественной истории в Лондоне предлагают пересмотреть действующую классификацию динозавров, основываясь на результатах проведенного анализа их особенностей. Они считают, что некоторые виды, вероятно, были отнесены не к тем классам, к каким следовало. Кроме того, они выдвинули новые предположения об эволюции ранних динозавров. По их мнению, общим предком всех динозавров мог быть сальтопус – динозавр размером с кошку. Если это действительно так, то динозавры появились на 5 млн лет раньше, чем предполагалось.

Планетология

Неприятная новость для фанатов одинокого марсохода Curiosity. В первые три месяца 2017 года робот повредил свои колеса, передвигаясь по пересеченной местности. Сломаны оказались два зигзагообразных грунтозацепа среднего левого колеса, которые нужны для повышения проходимости марсохода. Повреждения указывают на то, что Curiosity достиг 60% своего срока службы.

Одновременно с этим, президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании пилотируемого полета NASA на Марс. Основное внимание в законе уделяется ряду пунктов по подготовке миссии агентства на Марсе. «Это большая честь — подписать этот законопроект. С его помощью мы поддерживаем ученых, инженеров и астронавтов NASA в их стремлении к открытиям», — написал Трамп в своем твиттере.

Биология

Тихоходки – странные и крайне живучие представители животного мира. Эти микроскопические существа способны выжить в вакууме, в условиях высокого давления и воздействия радиации, а в неблагоприятных условиях они могут годами находиться в состоянии анабиоза, почти полностью при этом высыхая.

Исследователи выяснили, что тихоходкам удается выживать при высушивании благодаря особым белкам, которые превращают цитоплазматическую (внутриклеточную) жидкость в стеклообразную субстанцию. Удивительные белки вырабатываются специальными генами, активность которых резко возрастает во время высушивания.

Астрономия

Темная материя – одна из величайших тайн современной науки. Это неизвестная форма материи, преобладающая в космосе (в современной вселенной на долю темной материи приходится 27% массы, в то время, как обычная материя составляет почти 5%).

Теперь же ученые считают, что таинственная темная материя не играла такой большой роли миллиарды лет назад. Если в Млечном пути и других спиральных галактиках, образовавшихся относительно недавно, заключено от 50 до 80% темной материи, то в галактиках, образовавшихся порядка 4 млрд лет после Большого взрыва, ее было всего 10%.