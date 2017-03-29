PanARMENIAN.Net - Почему Азербайджан и Армения не участвнуют в переговорах вместе? Потому что встречаются по-отдельности и обсуждают оставшиеся до соглашения 2-3 пункта. Сейчас идет самый интенсивный процесс.

Наша цель в том, чтобы показать народу, что неразрешенность социальных проблем, иммиграция, разделения семей - все это происходит преимущественно из-за неразрешенности этого конфликта. Десятки тысяч детей служат в армии. Как может народ не понимать ценности этого мира?

Народ нужно подготовить к болезненным решениям, компромиссным решениям. Обе стороны не останутся довольны. Если отдать территории за независимость, большая часть народа и политических деятелей останется недовольна. И в Азербайджане, если получат территории, но признают независимость Нагорно-Карабахской Республики, народ опять останется недоволен, так как НКР полностью отделится от Азербайджана. Идеального решения не будет.

Уберите этих амбициозных политиков, обычный народ намного лучше понимает проблему.

В вопросе карабахского урегулирования мы поддерживаем власти - президента, политику главы МИД Армении. Но только в этом вопросе. Ни в каком другом вопросе мы не пойдем по одному пути с Республиканской партией Армении. Даже в кошмарном сне такого не может быть, чтоб мы образовали коалицию с РПА.

То решение, которое мы сейчас можем получить согласовано, завтра может стать обязательным решением.

Если не отдадим добровольно, то однажды эти земли отберут санкциями. Разве Армения - та страна, которая может бросить перчатку международному сообществу? Мы сможем поставить на колени ООН, ОБСЕ, США, Россию, Францию? Не смогут удержать эти территории, даже если завоюют Баку.

Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации, разрушает ее. Мы уже однажды видели таких патриотов. Не отдали земли, не отдали территории, зато отдали всю страну.

Поэтапное решение конфликта - вполне нормальное, оно применялось неоднократно. Нужно решить поствоенные актуальные проблемы, а затем приступить к остальным. Сейчас решим эти вопросы, потом пи помощи референдума решим вопрос статуса. Я не считаю это идеальным решением, но оно удовлетворительное.

Принципы общего государства, Ки-Уэста и Мадридские принципы - все были внесены после меня. Как теперь получается, что это я отдал земли, а не Осканян, Кочарян, Саргсян и Аркадий Гукасян.

В ходе апрельской воны многие силы были разочарованы из-за того, что Армения не понесла жестокое поражение. Потирая руки ждали, чтоб Армения проиграла, Серж будет свергнут, и они придут к власти... А я даже врагу готов помочь, только бы на нашу голову не свалились новые неприятности.

Феномен Гагика Царукяна политическими терминами объяснить невозможно. Народ принимает этого человека, и все. Объяснить невозможно, но это - факт.

Вардан Осканян сам написал в Мадридских принципах о возврате территорий, но сейчас отказывается говорить об этом. Это нечестное отношение к избирателям. То же самое делает Оганян (экс-министр обороны РА Сейран Оганян - ред.), который, являясь частью властей, не выражал никакого несогласия с их политикой... И теперь люди с этими моральными принципами выходят в народ и говорят, что они чистые и честные.

Блок ЕЛК в своей программе считает, что карабахский конфликт неразрешим.

Программа «Армянского возраждения» из жанра фантастики: в ней вообще нет карабахского вопроса.

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