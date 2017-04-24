Надежда с моря
Как сложилась судьба крейсера, спасшего мусадагских армян от истребления
5 сентября 1915 года экипаж французского крейсера «Гишен» из состава совершавшей рейд в Восточном Средиземноморье 3-й французской эскадры заметил на турецком берегу огромные белые флаги: один - с красным крестом, второй – с крупной надписью по-английски «Христиане в беде, спасите». Капитан Жозеф Бриссон распорядился спустить шлюпки и разузнать ситуацию. К шлюпкам с берега поплыли люди, которых подняли на корабль.
24 апреля 2017
PanARMENIAN.Net - Пловцы оказались армянами с прибрежных деревень: они передали Бриссону письмо на английском с просьбой о спасении. «Гишен» был главной надеждой на спасение участников легендарной 53-дневной обороны Муса-Дага – одного из наиболее отчаянных и удачных эпизодов армянского сопротивления в годы Геноцида.
Примерно за месяц до появления «Гишена» - 2 августа 1915 года, тысячи армян из деревень в районе Антакьи (совеременная пограничная с Сирией провинция Хатай) отказались подчиниться приказу о депортации. 4300 человек поднялись на гору и окопались на ней, готовясь к сопротивлению. Всего 500 из них были были бойцами, у армян было около 200-250 старых охотничьих ружей, 100-130 хороших греческих винтовок «кра» и несколько «маузеров». После нескольких недель успешного сопротивления мусадагцы были истощены, однако не теряли надежды и разрабатывали различные планы спасения. В Алеппо был направлен гонец с посланием к американскому консулу, но он не достиг цели, со 2 сентября трое пловцов постоянно дежурили на берегу, будучи готовыми проплыть под водой к любому проходящему судну.
Ружье одного из участников сопротивления (из экспонатов Музея истории мусалерской битвы)
«Гишен» появился вовремя – у армян критически истощились боеприпасы. Выслушав пловцов, капитан Бриссен выразил свое восхищение сопротивляющимися и телеграфировал капитану эскадры, адмиралу Луи Дартижу дю Фурне. Тот направил прошение о разрешении помочь армянам в вышестоящие инстанции. Не ограничившись телеграммой, Бриссен приказал «Гишену» открыть огонь с моря по турецким позициям: французские залпы уничтожили турецкий склад оружия в церкви села Кебусие и отогнали обстреливавших шлюпки солдат. Бриссен выдал армянам свинец для изготовления пуль и обещал передать ответ командования через 8 дней. Воодушевленные армяне продолжили успешно оборонять горный лагерь от турецких атак.
Тем временем адмирал третьей эскадры Дю Фурне так и не получил конкретного ответа на просьбы армян о помощи и решил действовать под свою ответственность. 8 сентября к Муса-Дагу, кроме «Гишена», подплыли крейсер «Дезекс» и флагман «Жанна д’Арк», были проверены все пути отхода и возможности эвакуации армян, а также уточнено их число.
Вечером 11 сентября было решено приступить к эвакуации, к которой приступили утром 12-го. Армянам было запрещено брать с собой что-либо, кроме одежды. 3000 армян, в основном женщины и дети, были размещены на судах «Гишен», «Дезекс», «Адмирал Шарнэ», «д'Эстре» и «Фудр». 13 сентября эвакуация продолжилась и завершилась 14 сентября. Пять кораблей переправили армян в египетский город Порт-Саид, куда они прибыли в середине сентября. По одной оценке, были спасены 4200 человек, по другой - 4058. Имя «Гишена» - одного из главных героев мусадагской эпопеи, вписалось в армянские учебники истории, став символом спасения обороняющихся армян.
Дальнейшая судьба французского корабля сложилась печально. Сыгравшее столь важную роль в жизни армян судно считалось явно неудачным и подвергалось яростной критике. Заложенный в октябре 1895 года в Сен-Назере и спущенный на воду в 1898 году крейсер через 2 года после мусадагских событий был частично разоружен и использовался в качестве войскового транспорта. В этом качестве «Гишен» использовался, главным образом, во время Первой мировой войны. Применить крейсер по прямому назначению мешало его слишком слабое вооружение.
В 1916 году корабль транспортировал в Салоники русский экспедиционный корпус, в 1919-ом - участовал в интервенции Антанты в Россию в ходе Гражданской войны, командовал кораблем будущий лидер коммунистов Франции Шарль Тийонь. Уже в 1921 году крейсер был списан и сдан на слом.
Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net
Partner news
Самое читаемое в разделе
История любви Монте и Седы
Как армяне спасали евреев во время Холокоста
Как армянскую церковь называли еретической и почему она не является таковой
Турки и курды, которые отказались участвовать в Геноциде армян
Partner news
В центре внимания
Другие статьи раздела
Расхитители гробниц Как католическая церковь охотилась за мощами армянских святых
Как роман «40 дней Муса-Дага» вдохновлял на восстание евреев в Варшаве Роман Верфеля – бестселлер гетто
Глобальная награда с армянским акцентом Цели и предыстория премии «Аврора»
Другие статьи
Последние новости
Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла связанная с «Аль-Каидой» группировка Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.
В Google Play обнаружено приложение, крадущее пароли Facebook и Instagram Троян Android/Charger маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. После установки и запуска программа запрашивает права администратора устройства и разрешение открывать окна поверх других приложений
Главные актеры «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения Артисты также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов «Игры престолов»
Компания одного из основателей Google представила свой «летающий автомобиль» По словам разработчиков, Flyer безопасен, протестирован и может законно использоваться в США в незагруженных областях в рамках категории сверхлегких воздушных судов по правилам Федерального управления гражданской авиации США
Новости партнеров