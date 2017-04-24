PanARMENIAN.Net - Пловцы оказались армянами с прибрежных деревень: они передали Бриссону письмо на английском с просьбой о спасении. «Гишен» был главной надеждой на спасение участников легендарной 53-дневной обороны Муса-Дага – одного из наиболее отчаянных и удачных эпизодов армянского сопротивления в годы Геноцида.

Примерно за месяц до появления «Гишена» - 2 августа 1915 года, тысячи армян из деревень в районе Антакьи (совеременная пограничная с Сирией провинция Хатай) отказались подчиниться приказу о депортации. 4300 человек поднялись на гору и окопались на ней, готовясь к сопротивлению. Всего 500 из них были были бойцами, у армян было около 200-250 старых охотничьих ружей, 100-130 хороших греческих винтовок «кра» и несколько «маузеров». После нескольких недель успешного сопротивления мусадагцы были истощены, однако не теряли надежды и разрабатывали различные планы спасения. В Алеппо был направлен гонец с посланием к американскому консулу, но он не достиг цели, со 2 сентября трое пловцов постоянно дежурили на берегу, будучи готовыми проплыть под водой к любому проходящему судну.

Ружье одного из участников сопротивления (из экспонатов Музея истории мусалерской битвы)

«Гишен» появился вовремя – у армян критически истощились боеприпасы. Выслушав пловцов, капитан Бриссен выразил свое восхищение сопротивляющимися и телеграфировал капитану эскадры, адмиралу Луи Дартижу дю Фурне. Тот направил прошение о разрешении помочь армянам в вышестоящие инстанции. Не ограничившись телеграммой, Бриссен приказал «Гишену» открыть огонь с моря по турецким позициям: французские залпы уничтожили турецкий склад оружия в церкви села Кебусие и отогнали обстреливавших шлюпки солдат. Бриссен выдал армянам свинец для изготовления пуль и обещал передать ответ командования через 8 дней. Воодушевленные армяне продолжили успешно оборонять горный лагерь от турецких атак.

Тем временем адмирал третьей эскадры Дю Фурне так и не получил конкретного ответа на просьбы армян о помощи и решил действовать под свою ответственность. 8 сентября к Муса-Дагу, кроме «Гишена», подплыли крейсер «Дезекс» и флагман «Жанна д’Арк», были проверены все пути отхода и возможности эвакуации армян, а также уточнено их число.

Вечером 11 сентября было решено приступить к эвакуации, к которой приступили утром 12-го. Армянам было запрещено брать с собой что-либо, кроме одежды. 3000 армян, в основном женщины и дети, были размещены на судах «Гишен», «Дезекс», «Адмирал Шарнэ», «д'Эстре» и «Фудр». 13 сентября эвакуация продолжилась и завершилась 14 сентября. Пять кораблей переправили армян в египетский город Порт-Саид, куда они прибыли в середине сентября. По одной оценке, были спасены 4200 человек, по другой - 4058. Имя «Гишена» - одного из главных героев мусадагской эпопеи, вписалось в армянские учебники истории, став символом спасения обороняющихся армян.

Дальнейшая судьба французского корабля сложилась печально. Сыгравшее столь важную роль в жизни армян судно считалось явно неудачным и подвергалось яростной критике. Заложенный в октябре 1895 года в Сен-Назере и спущенный на воду в 1898 году крейсер через 2 года после мусадагских событий был частично разоружен и использовался в качестве войскового транспорта. В этом качестве «Гишен» использовался, главным образом, во время Первой мировой войны. Применить крейсер по прямому назначению мешало его слишком слабое вооружение.

В 1916 году корабль транспортировал в Салоники русский экспедиционный корпус, в 1919-ом - участовал в интервенции Антанты в Россию в ходе Гражданской войны, командовал кораблем будущий лидер коммунистов Франции Шарль Тийонь. Уже в 1921 году крейсер был списан и сдан на слом.