PanARMENIAN.Net - Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Азербайджан напал также на столицу Арцаха Степанакерт.

К нападению на Арцах Азербайджан готовился заранее. Перед началом военных действий Азербайджан уже начал информационную войну и готовил почву для ее вывода на поле боя.

Ранее в Азербайджане начался внезапный призыв резервистов: давно уволенных в запас позвали в военкоматы и сразу отправили на учения. При этом ни военного положения, ни всеобщей мобилизации не объявлялось. Заявив, что мужчины призываются на 15 дней, позже Азербайджан задержал их на два месяца.

С 21 сентября в разных регионах Азербайджана сотрудники дорожной полиции конфисковали у граждан их внедорожники и пикапы, которые, по закону, в случае необходимости могут быть мобилизованы для нужд Вооруженных сил.

Самолеты F-16 ВВС Турции, прибывшие в Азербайджан для участия в совместных учениях,в августе, «задержались» в стране. 15 сентября, спустя около месяца после учений, razm.info нашло фотографии турецких самолетов, совершающих полеты в небе над городом Гянджа.

С середины лета 2019 года турецкие разведовательные дроны стали совершать полеты близ армянской границы. Такой же полет турецкие БПЛА совершили и в ночь начала боевых действий.

Официальный Баку на разных уровнях заявлял, что формат Минской группы ОБСЕ не оправдывает себя, не скрывал роли и вмешательства Турции в конфликт.

Еще во время июльских боевых действий на армяно-азербайджанской госгранице Турция заявила о своей поддержке Азербайджану. В ходе столкновений министр обороны Турции заявил, что армяне «обязательно ответит за армяно-азербайджанские столкновения и азербайджанские потери».

Сразу после июльских столкновений был уволен глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который занимал этот пост 16 лет. Перед увольнением президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Мамедъярова за отсутствие на рабочем месте во время столкновений с ВС Армении, начавшихся 12 июля, и за работу дипломатии в последнее время.

Тогда же, в середине июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта». Он призвал посредников задуматься об этом, так как «терпение азербайджанского народа небеспредельно».

19 сентября Алиев заявил, что «переговоры по карабахскому конфликту фактически не ведутся». Он оценил их негативно и заявил, что его страна «не будет участвовать в консультациях ради имитации». Кроме того, Алиев добавил, что Армения «фактически нарушила переговорный процесс».

Алиев 24 сентября с трибуны ООН обвинил Армению в подготовке к новой войне против этой страны. Алиев призвал международное сообщество «сдержать новую военную агрессию Армении».

С утра 27 сентября, когда Азербайджан напал на Арцах, в Азербайджане работа связи интернета была замедленна, а доступ к большинству соцсетей, кроме Твиттера, был ограничен.

С самого начала атаки государственные СМИ Турции готовили репортажи с линии соприкосновения и представляли ситуацию.

Армения не вела подобных приготовлений, что является еще одним доказательством того, что боевые дейтвия и нападение инициировал Азербайджан, все спланировав заранее.

Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА с утра 27 сентября подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.