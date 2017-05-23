PanARMENIAN.Net - Кто такой Евгений Пригожин

Пригожин – известный российский бизнесмен и ресторатов, владелец нескольких ресторанов. Среди прочего, обслуживает Белый дом и Кремль. Помимо кулинарной деятельности, с Пригожиным связывается работа так называемой «фабрики троллей» - организации, засоряющей интернет провластными и пропутинскими комментариями и устраивающей атаки ботов и спаммеров на оппозиционные СМИ и блоги по нужным инфоповодам.

Что говорит Навальный

19 мая российский оппозиционер опубликовал новое расследование, которое касается близкого круга президента РФ. «Мы обнаружили и документально доказали существование картеля, созданного знаменитым уже «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа»- написал Навальный в описании к видео.

По его словам, всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, похищено. Всего через структуры Пригожина же там прошло больше 180 миллиардов рублей.

В чем еще обвиняется Пригожин

По словам Навального, Пригожин стоит за нападением на мужа юриста ФБК Любови Соболь, которая обнаружила махинации Пригожина вместе с другим юристом ФБК Валерием Золотухиным.

Еще в 2016-ой Навальный отзывался о Пригожине, как о «дважды судимом уголовнике, ставшим миллиардером и одним из крупнейших господрядчиков в России. Он получает деньги за обслуживание военных городков и новое военное строительство.

«Причина успеха простая — он повар Путина. Однажды в 2001 году лично прислуживал ему в ресторане и понравился», - заявляет Навальный.

Как «повора Путина» занесло на российскую авиабазу в Ереване

Согласно опубликованному на сайте оппозиционера документу, ряд компаний Пригожина имеют филиалы и располагают офисами на закрытой территории - воинских частях Минобороны РФ. В их числе также российская авиабаза «Эребуни» в Ереване. Там филиал учредило ООО «АСП».

Что ждут от Федеральной антимонопольной службы

22 мая Федеральная антимонопольная служба должна вынести решение по картелю. В связи с этим Навальный выразил опасение, что ведомство не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и сильно смягчит дело, назначив минимальные штрафы или вообще закрыв его.

3624-я авиабаза в Ереване входит в состав 102-й российской военной базы. База расквартирована в Армении на основе договора от 1994 года, пролонгированного в 2010 году на 25 лет – до 2044 года.