Тролли и кулинары
Кто такой «повар Путина» и что он делает на российской авиабазе в Ереване
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российский оппозиционер и юрист Алексей Навальный заявил о существовании картеля, созданного знаменитым ресторатором, «поваром Путина» Евгением Пригожиным. PanARMENIAN.Net вкратце представляет основные направления деятельности и махинаций Пригожина, известных из расследования Навального.
23 мая 2017
PanARMENIAN.Net - Кто такой Евгений Пригожин
Пригожин – известный российский бизнесмен и ресторатов, владелец нескольких ресторанов. Среди прочего, обслуживает Белый дом и Кремль. Помимо кулинарной деятельности, с Пригожиным связывается работа так называемой «фабрики троллей» - организации, засоряющей интернет провластными и пропутинскими комментариями и устраивающей атаки ботов и спаммеров на оппозиционные СМИ и блоги по нужным инфоповодам.
Что говорит Навальный
19 мая российский оппозиционер опубликовал новое расследование, которое касается близкого круга президента РФ. «Мы обнаружили и документально доказали существование картеля, созданного знаменитым уже «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа»- написал Навальный в описании к видео.
По его словам, всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, похищено. Всего через структуры Пригожина же там прошло больше 180 миллиардов рублей.
В чем еще обвиняется Пригожин
По словам Навального, Пригожин стоит за нападением на мужа юриста ФБК Любови Соболь, которая обнаружила махинации Пригожина вместе с другим юристом ФБК Валерием Золотухиным.
Еще в 2016-ой Навальный отзывался о Пригожине, как о «дважды судимом уголовнике, ставшим миллиардером и одним из крупнейших господрядчиков в России. Он получает деньги за обслуживание военных городков и новое военное строительство.
«Причина успеха простая — он повар Путина. Однажды в 2001 году лично прислуживал ему в ресторане и понравился», - заявляет Навальный.
Как «повора Путина» занесло на российскую авиабазу в Ереване
Согласно опубликованному на сайте оппозиционера документу, ряд компаний Пригожина имеют филиалы и располагают офисами на закрытой территории - воинских частях Минобороны РФ. В их числе также российская авиабаза «Эребуни» в Ереване. Там филиал учредило ООО «АСП».
Что ждут от Федеральной антимонопольной службы
22 мая Федеральная антимонопольная служба должна вынести решение по картелю. В связи с этим Навальный выразил опасение, что ведомство не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и сильно смягчит дело, назначив минимальные штрафы или вообще закрыв его.
3624-я авиабаза в Ереване входит в состав 102-й российской военной базы. База расквартирована в Армении на основе договора от 1994 года, пролонгированного в 2010 году на 25 лет – до 2044 года.
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