PanARMENIAN.Net - Самое молодое из признанных государств в мире на грани геноцида

Южный Судан получил независимость от Судана 9 июля 2011 года по результатам референдума, после этого страну официально приняли в ООН и Африканский союз. С декабря 2013 года, когда президент страны Салва Киир заявил о предотвращении попытки государственного переворота, в стране идет гражданская война. В январе 2014 года власти и повстанцы договорились о перемирии, однако оно длилось недолго: уже в феврале противостоящие правящему режиму силы напали на город Малакаль. После этого было предпринято несколько попыток заключить новое перемирие.

В декабре 2016 года Организация Объединённых Наций (ООН) заявила, что самое молодое из признанных государств в мире — Южный Судан — находится на грани геноцида.

Комиссия по правам человека ООН предупредила, что в Южном Судане проходят этнические чистки.

«Страна находится на грани катастрофы, ситуация близка к повторению того, что произошло в Руанде (страна в Африке, где в результате геноцида 1994 года были убиты от 500 тысяч до миллиона человек — ред.). Об этом говорится в заявлении комиссии, которая провела в Южном Судане десять дней в ноябре 2016 года. В ООН также признали, что ситуация в Южном Судане близка к катастрофе: «Этнические чистки проходят уже в нескольких частях страны: голод, групповые изнасилования, сожжение деревень. Жители рассказывали, что готовы проливать кровь за свою землю».

Гражданская война между нуэр и динка

Гражданская война связана с конфликтом между племенами нуэр и динка. К народности Динка относится около трех миллионов человек, а к нуэр порядка 1.7 миллиона человек. Они враждуют со времен британской оккупации Судана в конце XIX — первой половине XX века. Нуэр поддерживали британцев, а динка — нет.

Во второй половине XX века независимый Судан пережил две гражданские войны: первая длилась 17 лет, вторая — 22 года. В основе войн лежал религиозный конфликт — мусульман и христиан, а также живущих здесь представителей других конфессий. Племена нуэр и динка использовали эти войны для собственного противостояния.

Обострение конфликта 2016 года

Обострение конфликта в настоящее время связано с объявлением Южным Суданом независимости. В 2013 году президент Южного Судана Салва Киир (принадлежит к племени нуэр) уволил вице-президента Риека Мачара (из племени динка) и практически всех динка из кабинета министров, обвинив их в подготовке военного переворота. Так начался межэтнический конфликт. Мачар возглавил армию повстанцев. 12 тысячный миротворческий контингент ООН не смог предотвратить столкновения. Летом 2015 года сторонам при участии международных посредников удалось добиться перемирия. 8 июля 2016 года противостояние возобновилось.

Одна из особенностей конфликта в том, что в нее вовлечены дети. По разным оценкам, воюют около 12 тысяч детей и подростков.

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Точно неизвестно сколько человек стали жертвами гражданской войны

Точно неизвестно Сколько человек стали жертвами нынешней гражданской войны, но счет идет на тысячи. В марте 2016 года международная некоммерческая организация International Crisis Group сообщила о 50 тысяч погибших. Тогда как местные медицинские работники и официальные лица — о 300 тысячах жертв с обеих сторон. Свои дома с начала конфликта вынужденно покинули более двух с половиной миллионов человек. Население страны по оценке ООН в 2016 году составляет 12.4 миллиона человек.

Борьба за влияние в регионе

За влияние в Южном Судане борются Россия и США. Разведанные запасы нефти на территории Южного Судана составляют 0.5 миллиарда тонн. США были главными сторонниками референдума о независимости государства и рассматривали Южный Судан в качестве партнера в регионе. С осени 2016 года США намерены через Совбез ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Россия выступает против этого предложения.